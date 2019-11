Twee inbraken in auto’s maar geen schade Kristof Pieters

01 november 2019

14u32 0 Lokeren De politie van Lokeren heeft twee inbraken vastgesteld in voertuigen die geparkeerd stonden in de Marsstraat.

Opvallend is dat in beide gevallen geen braakschade werd vastgesteld. Ofwel waren de auto’s niet slotvast achtergelaten ofwel hadden de dieven een toestel om de centrale vergrendeling onklaar te maken. Er was in beide gevallen wel telkens een klein nadeel. De dieven gingen uit beide auto’s aan de haal met enkele voorwerpen.