Twee grasmachines en stroomgenerator gestolen uit tuinhuis PKM

23 juni 2019

10u30 1

Dieven hebben ingebroken in een tuinhuis in de Leonie Van Moerstraat in Lokeren. Het slot werd opengebroken en een stroomgenerator en twee grasmachines werden gestolen. Ook op een terrein van ‘Het Werk van den Akker’, gelegen langsheen de ringweg, werd het hangslot van twee tuinhuisjes opengebroken. Hier was echter geen nadeel.