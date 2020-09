Twee gewonden bij frontale botsing met kippenkraam in Tweebruggenstraat Kristof Pieters

04 september 2020

13u55 6 Lokeren In de Tweebruggenstraat (N70) in Lokeren zijn vrijdag twee bestuurders lichtgewond geraakt bij een frontale aanrijding met een terreinwagen met kippenkraam. Het ongeval deed zich voor op de brug over de Durme.

De bestuurder van de pick-up, die het kippenkraam trok, was op weg naar zijn wekelijkse standplaats op de parking van de AVEVE op de Eksaardebaan. Om ongekende reden kwam een van de betrokken chaufeurs plots op de andere rijhelft van de weg terecht waardoor het tot een frontale aanrijding kwam met een Fiat, bestuurd door een 19-jarige vrouw. Beide bestuurders liepen lichte verwondingen op en werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De vrouw kwam er gelukkig vanaf met wat kneuzingen en mocht meteen het ziekenhuis verlaten. De andere bestuurder liep een letsel op aan zijn oog maar kon eveneens dezelfde dag nog naar huis. Beide voertuigen liepen zware schade op en moesten getakeld worden. Ook het kippenkraam liep schade op. De marktwagen scheurde door de impact van de botsing.

Het betrokken kippenkraam ‘La Belle Poulette’ is gekend in het Waasland. Ze hebben wekelijkse standdagen in Sinaai, Hamme en Lokeren.