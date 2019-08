Twee feestgangers betrapt met vals geld Kristof Pieters

09 augustus 2019

16u21 2 Lokeren De politie heeft op het terrein van de Fonnefeesten woensdag een minderjarige en meerderjarige betrapt op het gebruik van vals geld.

Het betrof bankbiljetten van 20 en 50 euro. Zij werden overgebracht naar het commissariaat voor verhoor. Omstreeks 0.30 uur was er ook een vechtpartijtje op de Markt. De politie pakte een 25-jarige onruststoker op en hield hem bestuurlijk aan. Bij zijn fouillering bleek dat hij al een bandje had van een eerder bezoek deze week. Omstreeks 2 uur werd in de Sportlaan een minderjarige in het bezit gevonden van een gebruikshoeveelheid drugs.

Drugs was ook de rode draad voor de politie op donderdag tijdens de Lokerse Feesten. Om 20.10 uur konden agenten een wietgeur waarnemen op de Grote Kaai. Een 28-jarige man mocht een onmiddellijke minnelijke schikking betalen. Om middernacht liep een 25-jarige vrouw tegen de lamp. Ook zij moest meteen een minnelijke schikking betalen. Drie kwartier later volgde hetzelfde verdict voor twee mannen die betrapt werden met een joint. Tot slot werd om 1.21 uur een 27-jarige vrouw met wiet betrapt. Het was trouwens niet alleen cannabis dat de agenten roken, want er werden donderdag ook nog twee wildplassers bekeurd.