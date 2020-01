Twee bezoekende supporters betrapt op cocaïnegebruik JVS

26 januari 2020

19u32 0 Lokeren Bij de voetbalwedstrijd tussen Sporting Lokeren en OH Leuven heeft de politie twee supporters betrapt op cocaïnegebruik.

Sporting Lokeren en OH Leuven hebben vrijdagavond in de Proximus League 1-1 gelijkgespeeld. De voetbalwedstrijd verliep rustig. Op het einde van de wedstrijd gedroegen twee bezoekende supporters zich verdacht in de toiletten. Bij controle van de politie bleken ze in het bezit te zijn van een gebruikshoeveelheid cocaïne.