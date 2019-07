Twee autobestuurders uit het verkeer gehaald JVS

25 juli 2019

18u26 0 Lokeren Woensdagavond iets voor middernacht haalde de politie twee autobestuurders uit het verkeer op de Markt.

Een 21-jarige bestuurder reed met te hoge snelheid over de Markt. Hij werd uit het verkeer gehaald en beboet. Tijdens die vaststellingen merkten de agenten een auto op waarvan de achterlichten niet werken. Ook dit voertuig werd uit het verkeer gehaald. Meteen viel op dat het voertuig twee reproductienummerplaten had. De auto was niet ingeschreven, noch verzekerd, noch gekeurd. Ook het rijbewijs van de bestuurder wordt verder gecontroleerd.