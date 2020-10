Turkse moskeevereniging viert uitgesteld lentefeest in Sterrestraat: “Nieuwe moskee met grootste gebedsruimte van het land” Yannick De Spiegeleir

11 oktober 2020

11u45 3 Lokeren Vlakbij het bouwterrein van de nieuwe moskee in de Sterrestraat viert de Turkse gemeenschap zaterdag en zondag haar coronaproof multicultureel lentefeest. Een delegatie van het stadsbestuur kreeg een rondleiding op de werf van de nieuwe moskee.

Registratie van elke bezoeker, het opmeten van de lichaamstemperatuur en overal een mondmasker dragen tenzij je neerzit in beperkt gezelschap: de coronaregels werden dit weekend strikt gehanteerd op het multicultureel lentefeest dat normaal dit voorjaar had moeten plaatsvinden als de gezondheidscrisis geen roet in het eten had gestrooid.

Op het grasplein waar straks een nieuwe verkaveling verrijst aan de achterkant van het klooster in de Heilig Hartlaan stonden tal van standjes en tenten opgesteld met eten en drinken om geld in te zamelen voor de bouwplannen. Moskeevoorzitter Adem Mergen, bestuurslid Ismail Sahin en gemeenteraadslid Oguy Poyraz ontvingen burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) en schepenen Filip Liebaut (CD&V), Marina Van Hoorick (Open Vld) en Nina Van der Sypt (CD&V) zaterdag voor een rondleiding op de werf van de nieuwe moskee in de Sterrestraat die vermoedelijk tegen eind volgend jaar de deuren zal openen.

Grootste gebedsruimte en polyvalente zaal

De Turkse gemeenschap verlaat wegens plaatsgebrek haar huidige gebouwen in de Koophandelstraat. “De nieuwe moskee heeft een totaalcapaciteit van 4.000 mensen”, zegt Sahin. “In de twee gebedsruimtes kunnen telkens 1.000 gelovigen terecht: het worden de grootste gebedsruimtes in een moskee in België”, vult Poyraz aan. “Er komt ook een polyvalente zaal in de moskee die Lokerse verenigingen kunnen huren.”

“Dit gebouw wordt veel meer dan een gebedsruimte. Het is ook een culturele ontmoetingsruimte. Iedereen is hier welkom”, besluit Mergen.