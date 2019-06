Tunnel aan Uitbreidingslaan open voor verkeer Yannick De Spiegeleir

05 juni 2019

16u25 0 Lokeren Aan de Kopkapelwijk is recent de verkeerstunnel geopend tussen de Uitbreidingslaan en de Klipsenstraat. De nieuwe verbinding die de N70 en de plaatselijke industriezone verbindt, vervangt de onveilige overweg aan de Oude Heerweg.

De veilige verkeersverbinding komt er geen moment te vroeg. Zes jaar geleden vond er nog een dodelijk ongeval plaats en de route wordt dagelijks gebruikt door leerlingen van de nabijgelegen Boskesschool. Door de tunnel loopt ook een fietspad dat volledig gescheiden is van de rijweg. De stad maakte van de werken ook gebruik om de riolering in de Klipsenstraat te vervangen en het wegdek te vernieuwen.

Door de opening van de tunnel moet het zware vrachtverkeer uit de industriezone niet langer door woonstraten rijden. De volgende overweg die door een tunnel vervangen wordt, ligt in de Nieuwe Stationsstraat in de Oudenboswijk. Op dit moment kan die sowieso enkel nog gebruikt worden door fietsers en voetgangers door de plaatsing van betonblokken.

“Het is trouwens het derde project op evenveel jaren tijd dat we in Lokeren realiseren. Eerder namen we al een fietserstunnel in de Spoelewij, onder de spoorlijn naar Brussel, in gebruik en werd de overweg in de Driesstraat afgeschaft.”