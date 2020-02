Trouwste supportersclubs Sportingzonen en Voskes rijden met bus naar Roeselare Yannick De Spiegeleir

23 februari 2020

11u06 0 Lokeren De oproep van Sportingkapitein Killian Overmeire aan de fans om massaal af te zakken naar Roeselare bleef zaterdagavond niet zonder gehoor. Supportersclubs Sportingzonen en de Voskes hebben een belangrijk aandeel in die mooie opkomst. Zij blijven ondanks de tegenvallende resultaten voor elke uitmatch een bus inleggen.

Supporter ben je in goede, maar ook in slechte tijden. Van die filosofie zijn ze bij beide supportersclubs overtuigd.

“Onze supportersclub bestaat net als Sporting zelf een halve eeuw. We hebben heel wat successen mogen meemaken, maar ook mindere momenten. Steeds stonden we er en nooit gaven we op. Ook nu niet in wat waarschijnlijk het moeilijkste moment is sinds het ontstaan van onze club. We beschikken over een trouwe schare supporters. De vriendschap geeft ons moed om iedere keer verder te doen, ongeacht wat de uitslag is of in welke klasse we ook spelen”, zegt Rob Van Achter.

Bij De Voskes klinkt hetzelfde geluid. “Er zijn bepaalde zaken die je als supporter niet in de hand hebt en zich boven je hoofd afspelen, maar we staan er iedere match om onze spelers te steunen. Ook in deze woelige tijden blijven we wekelijks rijden. De meeste mensen gaan niet enkel mee om 90 minuten voetbal te zien. Ze gaan mee voor de beleving, de ambiance en de sfeer. Zolang Sporting blijft voetballen, blijven we rijden. Zomer of winter, regen of zonneschijn”, besluit voorzitter Emiel De Clercq.