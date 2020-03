Trouwfeest Stefanie (32) en Ricky (37) afgelast door corona: “Het zullen frietjes worden” Cedric Matthys Wim Naert

13 maart 2020

19u00 180 Lokeren Wat de mooiste dag van hun leven moest worden, wordt een dagje in mineur. Door de maatregelen van de regering kan het trouwfeest van Stefanie Moens (32) en Ricky Vereecken (37) niet doorgaan. Ook vindt de ceremonie op het stadhuis van Lokeren in zeer beperkte kring plaats. “Enkel onze getuigen en onze ouders mogen binnen", zegt het koppel.

Trouwen pal op haar verjaardag. Dat was de droom die Stefanie Moens (32) koesterde. Haar toekomstige man Ricky Vereecken (37) vroeg zijn geliefde op 14 maart 2018 ten huwelijk. Twee jaar lang keek het koppel uit Lokeren uit naar het moment, maar nu strooit het coronavirus roet in het eten. “Alles was tot in de puntjes geregeld ”, vertelt Ricky. “De dj was geboekt, de kleren gekocht en de bloemen besteld. We zetten zelfs een tattoo met de trouwdatum op onze arm.”

Stefanie en Ricky gingen donderdagavond nog op bezoek bij de pastoor om alles een laatste keer af te stemmen. Ze waren net thuis toen ze het nieuws vernamen. “Ik had bedankingskaartjes laten drukken en was die enveloppen aan het steken", legt Stefanie uit. “Plots kwam dan die mededeling van de regering. We konden het gewoonweg niet geloven. Ik dacht dat er wel een mouw aan te passen viel, maar Herman (de uitbater van de trouwzaal, nvdr.) belde ons niet veel later. Hij was direct eerlijk. Ons trouwfeest mocht niet meer doorgaan. Richtlijnen van hogerhand.”

Enkel getuigen

Ondanks de tegenslag wil het koppel er morgen nog een mooie dag van maken. Zowel de wettelijke als de kerkelijke trouw zijn niet afgelast, maar het moet het wel in zeer beperkte kring. “In het stadhuis mogen enkel onze getuigen en onze ouders binnen”, zegt Ricky. “De pastoor van Daknam (een deelgemeente van Lokeren, nvdr.) heeft ons dan weer gevraagd om geen ouderen toe te laten. Al is dat natuurlijk een moeilijke grens. Wat is oud? Mijn dochtertje van vier vindt mij oud.”

Vast staat alleszins dat de kerkelijke viering bijzonder wordt. De aanwezigen zullen sowieso telkens een rij en een stoel moeten tussenlaten. “Een bijzonder setting, maar we maken er het beste van", zegt Stefanie strijdvaardig. De Amerikaanse oldtimerbus die al even vast lag, belden ze niet af. Ze trouwen in stijl zoals gepland. “Al zullen de grootouders met hun eigen wagen achter de bus moeten rijden”, vult Ricky aan. “Veiligheid staat voorop.”

Financieel fiasco

Ook voor Herman Windey (59) komt de maatregel van de regering hard aan. De zaakvoerder van het Kasteel van Zaffelare, waar het koppel normaal gezien zou trouwen, ziet deze maand meer dan 1200 couverts afgezegd. De man heeft vijf vaste medewerkers in dienst en werkt in het weekend met tot wel twintig extra personeelsleden. “Ik heb vernomen dat de staat ons 4000 euro heeft beloofd”, zegt hij. “Het geld is welkom uiteraard, maar is voor zaken als de onze een druppel op een hete plaat. Hoewel ik de beslissing begrijp, is het voor mij een financieel fiasco. Mijn enige voordeel is dat ik al even bezig ben. Ik zou nu niet graag een beginnende zelfstandige in onze sector zijn.”

Eens zijn zaak heropent kan Herman alvast op Stefanie en Ricky rekenen. Het Lokerse koppel maakte ooit een feest mee in het Kasteel van Zaffelare. Meteen wisten ze dat dit de zaal was waar ze wilden trouwen. “Dat gaat nu niet", zegt Ricky, “maar binnen enkele jaren doen we onze trouw sowieso nog eens opnieuw.” En zaterdagavond? “Dan zullen het frietjes worden", zegt Stefanie. “Onze kindjes zijn alvast enthousiast.”