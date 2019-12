Trio met trein naar Lokeren om er daarna op de vuist te gaan Kristof Pieters

05 december 2019

17u01 0 Lokeren Een 49-jarige, een 38-jarige en een 35-jarige man zijn woensdag in de cel beland na een bezoekje aan Lokeren.

Het trio stapte om 13.45 uur van de trein in Lokeren om de stad in te trekken en zich te amuseren. Dat viel enigszins anders uit want ze kregen onderling ruzie waarna er een kortstondig gevecht ontstond. Bij controle door de politie bleken twee van hen geseind te staan voor onder meer de betekening van een rijverbod en een verhoor. Het was wel even wachten op de ontnuchtering vooraleer dit kon plaatsvinden.