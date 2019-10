Treinverkeer verstoord door barst in spoor ter hoogte van Lokeren Kristof Pieters

08 oktober 2019

11u23 0 Lokeren/Sint-Niklaas Het treinverkeer tussen Sint-Niklaas en Lokeren is sinds dinsdagochtend verstoord door schade aan het spoor. Tijdens een controle werd een barst vastgesteld. Het treinverkeer moet hierdoor over één spoor met vertragingen en afschaffingen tot gevolg.

De schade aan het spoor werd dinsdagochtend rond 9.20 uur vastgesteld. “Gelukkig na de ochtendspits”, zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. “Het gaat om een barst in het spoor ter hoogte van Lokeren Oost en we willen uiteraard geen enkel risico nemen. Onze mensen zijn momenteel ter plaatse voor de herstellingswerken. Als gevolg hiervan kan het verkeer wel maar over één spoor tussen Sint-Niklaas en Lokeren.”

Een aantal treinen loopt hierdoor vertraging op. Andere treinen zijn afgeschaft. De herstellingswerken zouden tegen de middag klaar moeten zijn.