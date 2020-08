Treinverkeer ter hoogte van station Lokeren verstoord door defecte goederentrein Kristof Pieters

17 augustus 2020

19u27 0 Lokeren Het treinverkeer tussen Antwerpen en Gent en tussen Lokeren en Dendermonde is maandagavond verstoord geraakt. Ter hoogte van het station van Lokeren kwam een goederentrein tot stilstand door een defect.

De goederentrein kwam van Antwerpen en was op weg was naar Gent. Ter hoogte van Lokeren kwam de trein tot stilstand dooor een defect aan een rem aan een van de wagons. Omdat de rem bleef slepen ontstond er een rookontwikkeling en was er een sterke brandgeur waar te nemen. De brandweer en politie kwamen ter plaatse, maar er moest niet geblust worden. De trein moest wel eerst opnieuw vrijgegeven worden voor hij mocht verder rijden en dat nam enige tijd in beslag. Verschillende treinen liepen vertraging op, enkele treinen werden zelfs afgeschaft. De hinder zal waarschijnlijk nog de hele vond voelbaar blijven.