Treinverkeer onderbroken tussen Sint-Niklaas en Lokeren door schade aan bovenleiding: aanzienlijke vertragingen Kristof Pieters

29 september 2020

18u09 6 Lokeren Het treinverkeer tussen Sint-Niklaas en Lokeren is momenteel onderbroken door schade aan de bovenleiding. Twee treinen stonden hierdoor een tijdje stil. Er worden vervangbussen ingelegd en andere treinen worden omgeleid via Dendermonde en Mechelen. Dit veroorzaakt aanzienlijke vertragingen.

Het is nog onduidelijk wat de schade aan de bovenleiding heeft veroorzaakt. “We weten alleen dat het om een loshangende kabel gaat waardoor geen treinverkeer meer mogelijk is in beide richtingen”, zegt woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel.

Door het incident kwam rond 16.30 uur een trein met vijftig reizigers stil te staan op de grens van Lokeren en Waasmunster. Ook een tweede trein met honderden passagiers stond stil. Niemand moest geëvacueerd worden. Beide treinen konden op eigen kracht terugkeren naar het dichtstbijzijnde station.

Het incident veroorzaakt zware hinder op de belangrijke spoorlijn tussen Antwerpen en Gent. Treinen worden in beide richtingen in de mate van het mogelijke omgeleid via Dendermonde en Mechelen. Tussen Lokeren en Sint-Niklaas zijn vervangbussen ingelegd. Omdat er geen grote schade is, hoopt Infrabel vanavond nog één spoor terug in dienst te kunnen nemen. De herstelling moet vanavond of vannacht klaar zijn. Tegen morgenochtend zou het spoorverkeer weer normaal moeten verlopen.