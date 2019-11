Traxio zet carrosseriebedrijf Baetens in de bloemetjes Yannick De Spiegeleir

22 november 2019

12u21 0 Lokeren In het kader van de Dag van de Ondernemer werd carrosseriebedrijf Baetens uit de Moortelstraat in de bloemetjes gezet met een gevulde ontbijtmand door de federatie van de autosector Traxio en het stadsbestuur. Het Lokerse familiebedrijf bestaat een halve eeuw.

Dag van de Ondernemer is een initiatief van ondernemersorganisatie Unizo waar TRAXIO graag zijn schouders onder zet. Danny Van Assche van Unizo legt uit : “Deze dag wordt reeds voor de zesde keer georganiseerd en kadert in de wereldwijde campagne om ondernemerschap te promoten. Ondernemers zijn belangrijk voor onze maatschappij en onze economie.” Pieter Van Bastelaere van TRAXIO vult aan: “Zowat iedereen komt dagelijks in contact met één van de mobiliteitsbedrijven die TRAXIO vertegenwoordigt. We zijn dan ook verheugd dat we onze ondernemers op deze dag in de kijker kunnen zetten.” Ook burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) en zijn schepenen en liberale partijgenoten Claudine De Waele, Stefan Walgraeve en Sabine Van Rysselberghe zetten het bedrijf mee in de bloemetjes.