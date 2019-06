Transmigranten verschansen zich in vrachtwagen: politie grijpt in en pakt vluchtelingen op JVS

20 juni 2019

18u14 0 Lokeren De politie heeft vanmiddag in Lokeren een groep transmigranten opgepakt. Die hadden zich verstopt in een vrachtwagen. Aan de Dijkstraat, vlakbij de E17, werden ze ontdekt.

Een getuige zag vanmiddag in de Dijkstraat in Lokeren hoe een aantal politiecombi’s een vrachtwagen omsingelden. Dat gebeurde ter hoogte van de tankterminal, een plek waar vele vrachtwagens halt houden. De chauffeur had iets daarvoor opgemerkt dat er zich een groep transmigranten in zijn vrachtwagen had verstopt, waarna hij de politie had verwittigd. Er waren al een aantal vluchtelingen uitgesprongen, maar om te beletten dat iedereen het op een lopen zou zetten, versnelde de chauffeur tot de politie in de buurt was. Uiteindelijk konden de toegesnelde politiepatrouilles iedereen in de omgeving oppakken. “Het was toch een ongewone situatie. Het is iets wat je eerder in Brussel of op andere plaatsen zou verwachten, niet in Lokeren”, klonk het.