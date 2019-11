Totaalrenovatie op til van Bleekmeersstraat: “Regenwater afleiden naar Bosparkvijver” Yannick De Spiegeleir

14 november 2019

14u43 0 Lokeren De stad plant een totaalrenovatie van de Bleekmeersstraat in het voorjaar van 2020. “Op het kruispunt met de Snepstraat en de Nachtegaallaan verdwijnt het middeneiland en komt er een duidelijke voorrangsregeling”, zegt schepen van Openbare Werken Sabine Van Rysselberghe (Open Vld).

De totaalrenovatie voor de Bleekmeersstraat komt er geen moment te vroeg. Het wegdek van de straat is verouderd en verzakt en ook de riolering is in slechte staat. Ook de schoolomgeving van de Vinderij is te weinig zichtbaar in het straatbeeld.

Al die problemen wil de stad aanpakken tijdens de totaalrenovatie waarbij het wegdek wordt vernieuwd en er gescheiden riolering wordt aangelegd. Ook de ontsluiting naar het fiets- en wandelpad aan de Buylaers zal veiliger worden gemaakt.

De stad plande twee infomomenten voor de buurt. “In het voorjaar kregen de bewoners de kans om feedback te geven. Daarna zijn onze diensten aan de slag gaan met hun opmerkingen en in oktober is het definitief plan voorgelegd op een tweede infovergadering”, schetst de schepen.

Ook het parkeergebeuren in de straat zal worden aangepakt. Tussen huisnummer 83 en 97 komen er parkeerstroken aan de even huisnummers omdat er daar minder opritten liggen en dus meer plaatsen zijn. “De rijbaan wordt 5,6 meter breed in plaats van de huidige 6,5 meter. Parkeren op de rijbaan zal niet meer zijn toegelaten”, klinkt het.

De afvoer van het regenwater zal anders geregeld worden. “Een deel van het regenwater in de Bleekmeersstraat zal worden afgeleid naar de Bosparkvijver. In lange periodes van droogte ontstaan daar nu immers problemen”, zegt Van Rysselberghe. “Op het kruispunt van de Bleekmeersstraat met de Snepstraat, Nachtegaallaan en Leeuwerikstraat zal het middeneiland verdwijnen en komt er een duidelijke voorrangsregeling.

De werken starten vermoedelijk in het voorjaar van 2020 en zullen ongeveer een jaar in beslag nemen.

huidig 83  toekomstig 97 • parkeerstrook aan even huisnummers: – Minder opritten = meer plaatsen – Bewoners hier meestal geen eigen oprit of garage • rijbaan wordt 5,6 m breed ipv huidige 6,5m • geen parkeren op de rijbaan meer toegelaten

Verouderde straat, verzakte klinkers, riolering in slechte staat, weinig zichtbare schoolomgeving, … Doel: • Aanleg gescheiden riolering incl. afkoppelingen • Heraanleg wegenis / opwaarderen van de straat • Vernieuwen nutsleidingen