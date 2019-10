Toneelgroep Kameleon speelt ‘lang zal ze leven’ Yannick De Spiegeleir

16u34 2 Lokeren In de Torenzaal kan je op 9, 15 en 16 november het toneelstuk ‘lang zal ze leven’ bijwonen. Toneelgroep Kameleon brengt de tragikomedie op de planken.

Het is feest in psychiatrisch verzorgingstehuis ‘Den Beiaard’. Leonie, een van de patiënten, wordt eind van de week 100 jaar en dat zal gevierd worden. Omdat de burgemeester en nog enkele andere hoge pieten van de stad haar een feestelijk bezoek zullen brengen heeft de infrastructuur een likje verf nodig.Alle voorstellingen starten om 20 uur. De regie is in handen van Daniël Daeyaert. Tickets en info via www.toneelgroepkameleon.be.