Tom Muyldermans (46) debuteert als stripauteur met album ‘Kovekensmoord’ : “Heel wat Lokerse elementen in het verhaal verwerkt” Yannick De Spiegeleir

17 september 2019

15u22 0 Lokeren Zondag trekt de 50ste reuzenstoet van vzw Koveken door de straten van de Heirbrugwijk. Ter gelegenheid van het jubileum wordt ‘Kovekensmoord’ voorgesteld: het eerste album van de Lokerse stripheld Silvester Steengruis en het debuut van Tom Muyldermans (46) als striptekenaar. “Als kind droomde ik er al van om zelf een strip te maken.”

Al van kindsbeen is Tom een verwoed striplezer en –verzamelaar. Zijn collectie omvat zo’n 5.000 exemplaren met persoonlijke helden als Willy Vandersteen (Suske en Wiske, De Rode Ridder), EP Jacobs (Blake en Mortimer) en Pom (Piet Pienter & Bert Bibber). Vanaf volgend weekend treedt hij in de voetsporen van zijn helden, want ter gelegenheid van de 50ste reuzenstoet van vzw Koveken wordt zijn eerste strip ‘Kovekensmoord’ voorgesteld. Held van dienst is Silvester Steengruis, een Lokerse politie-inspecteur die het moordmysterie moet oplossen.

In totaal sleutelde de Lokerse stripauteur zes jaar aan het album. “Aanvankelijk was het mijn bedoeling om de strip enkel online te publiceren via een Facebookpagina, maar het waren de mensen van vzw Koveken die mij twee jaar geleden hebben overtuigd om een volwaardig stripalbum te maken”, vertelt Tom.

Raemdonckpark

Silvester Steengruis is opgebouwd rond de klassieke elementen die elk goed verhaal bevat: een held, een slechterik, een moord, een geheim wapen en een verborgen schat. Naast Koveken en de Heirbrugwijk speelt ook het Raemdonckpark aan de Bergendries een belangrijke rol in het verhaal. “Ik vroeg en kreeg de toestemming van kunstenaar Jef Mouton om zijn kunstwerk, dat in het park staat, te ‘misbruiken’ in mijn verhaal als ‘geheim wapen’.” Ook nostalgie en de geschiedenis van Lokeren speelt een rol in de strip. “In het verleden heb ik met ‘Oud Lokeren’ een project op poten gezet met historische foto’s van de stad. Ook daaruit heb ik inspiratie geput voor mijn eerste album. Daarnaast zijn er ook heel wat ‘cameo’s weggelegd voor Lokeraars en Lokerse locaties. In de stripwereld worden die ook wel eens omschreven als ‘Easter Eggs’: net zoals de paaseieren die de paashaas verstopt, moet je er naar op zoek in het stripverhaal.”

Toerisme

Tom droomt luidop van een vervolg op zijn eerste album. “Graag zou ik de Lokerse politie-inspecteur Silvester Steengruis meer avonturen laten beleven in Lokeren. Een samenwerking met de stad om het lokale toerisme te promoten zie ik zeker als een mogelijkheid.”

De Kovekensmoord wordt op vrijdag 20 september om 17 uur officieel voorgesteld in het Molenhuis. Tijdens het Kovekensweekend krijg je ook de gelegenheid om je strip te laten signeren. De strip is het gehele weekend te koop voor 7,5 euro en is vanaf maandag ook verkrijgbaar in de Lokerse dagbladhandels en de Standaard Boekhandel. Een speciale hardcovereditie met tal van extra’s zoals een stratenplan met locaties aangeduid in de strip en reproductie van een potloodtekening is verkrijgbaar in een beperkte oplage van 50 exemplaren voor 40 euro.

Meer info via de Facebookpagina van Koveken en de Facebookpagina van Silvester Steengruis.