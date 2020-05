Toerisme Lokeren lanceert hondenwandeling ‘In het spoor van je viervoeter’ Yannick De Spiegeleir

05 mei 2020

11u12 2 Lokeren Voor wie graag met de hond gaat wandelen, lanceert de dienst Toerisme van de stad Lokeren zopas de nieuwe wandelroute ‘In het spoor van je viervoeter’. De route van 6,5 kilometer brengt je langs de natuur in Daknam en Eksaarde.

Je kan de wandeling ook inkorten tot 6 kilometer. Op de route staan ook hondvriendelijke drank- en eetgelegenheden aangeduid, maar om daar gebruik van te maken, is het nog even wachten tot na de coronacrisis. De wandelroute, die langs de Moervaart en Durme loopt, kan gedownload worden via deze link.

Toerisme stimuleren

Op de jongste gemeenteraad pleitte raadslid Frederic Wiels (Open Vld) nog om in te spelen op lokaal toerisme. “Het lijkt erop dat we deze zomer ‘op vakantie’ gaan in eigen land. Het mooie België met heel veel miskende regio’s. Waarom starten we niet met het opmaken van pakketten om het Lokers Toerisme te stimuleren?”, klinkt het. “We maken mooie bewegwijzerde fiets- en wandeltochten. We zetten de Durme in de kijker. Laten mensen vertrekken met bootjes en kajakken. Zetten de leuke cafeetjes, restaurants en winkels in de kijker.”

Ann Vervaet van de dienst Toerisme en Evenementen laat weten dat er hard wordt gewerkt aan initiatieven voor tijdens én na de lockdownperiode. “Vorige week maakten we al de opstart van de verkoop van de cadeaucheques ‘Fel Naturel’ bekend. Lokeraars kunnen geschenken geven die na de lockdown kunnen verzilverd worden bij de Lokerse handelszaken en horeca. In de infokrant van mei komen er toeristische spelpagina’s. Ook voor tal van andere initiatieven na de lockdownperiode zoeken we naar oplossingen. Zo zijn er deze zomer wandelingen, boottochten en fietstochten met begeleiding van een gids gepland. We gaan creatief aan de slag binnen de beperkingen die de coronamaatregelen ons opleggen.: zoveel mogelijk buiten, in kleinere groepen, op verschillende tijdstippen, hopelijk toch ook al met de mogelijkheid om halt te houden in een drankgelegenheid.”