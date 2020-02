Toekomstig chocolademagazijn Callebaut wint trofee voor beste buitenlandse investering Yannick De Spiegeleir

12 februari 2020

15u50 0 Lokeren Barry Callebaut, ‘s werelds grootste fabrikant van cacao- en chocoladeproducten, heeft woensdagavond de Foreign Investment Trophy gewonnen, een initiatief van Flanders Investement & Trade (FIT).

Het project waarmee het de prijs in de wacht sleept, is het project van Barry Callebaut’s nieuwe Global Distribution Centre (GDC), of ’s werelds grootste chocolademagazijn in Lokeren dat zal worden ontwikkeld en verhuurd door WDP. Als Zwitsers genoteerd bedrijf, won Barry Callebaut de verkiezing van 4 andere genomineerden, DAF Trucks (Nederland/VS), Heyaru (India/Dubai), Hologic (VS) en ICO (Japan). Vlaams minister-president Jan Jambon overhandigde de prijs aan de delegatie, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende partners.

Stefan Walgraeve (Open Vld), schepen voor Industriële Ontwikkeling in Lokeren: “Barry Callebaut zal als eerste speler operationeel zijn binnen ons nieuwe industriepark E17/4, waarvan een kwart van de netto bedrijfsoppervlakte van ongeveer 46 hectare inneemt. Barry Callebaut is op die manier de eerste ambassadeur van dat nieuwe industriepark dat uitverkocht is nog voor de wegenis gelegd is. Een succesverhaal, dankzij de unieke ligging als industriële groeipool in het economische hart van Vlaanderen, vlakbij de economische hubs van Antwerpen, Gent en Brussel. En niet te vergeten: het product ‘chocolade’ is hier zeer aanwezig, met talrijke bedrijven die in de sector actief zijn. Barry Callebaut zal de apotheose vormen van onze Lokerse Chocolate Valley.”