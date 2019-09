TikTok-ster Steffi Mercie uit de bol met haar fans in kledingzaak Bristol Yannick De Spiegeleir

16u20 3 Lokeren Op de Kleine Dam heeft het Lokerse filiaal van modewinkel Bristol Steffi Mercie ontvangen. De tiener heeft op de sociale media-app TikTok enkele honderdduizenden volgers en is razend populair bij de jeugd.

Mercie nam twee uur de tijd om met haar fans op de foto te gaan. Haar fans kregen ook de kans om samen met het meisje een TikTok-video te maken op de tonen van hun favoriete song. Mercie is een gewezen kampioen discodansen. Begin dit jaar zette ze nog het wereldrecord ‘Meest aantal dansers in een TikTok’ op haar naam in Wijnegem Shop Eat Enjoy (het voormalige Wijnegem shoppingcenter, red.).