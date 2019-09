Tiental jongeren gaan met elkaar op de vuist op Molenbergplein Kristof Pieters

16 september 2019

17u40 0

Een tiental jongeren zijn vrijdagavond slaags geraakt in de omgeving van het Molenbergplein en de Veldstraat in Lokeren. De politie van Lokeren kreeg rond 21.30 uur melding van een zware vechtpartij en rukte meteen uit. Op het ogenblik dat de politie toekwam, stoven de vechtersbazen uit elkaar. De aanleiding was een eerdere vechtpartij die dag tussen twee jongeren.