Tien transmigranten van trein geplukt Kristof Pieters

27 november 2019

16u25 3 Lokeren De politie van Lokeren heeft maandag tien transmigranten van de trein gehaald in het station van Lokeren. De NMBS had de politie gealarmeerd dat de groep wellicht illegaal in het land was. Dat klopt ook. Het bleek om vluchtelingen uit Irak te gaan. Ze werden naar het commissariaat gebracht en bestuurlijk aangehouden in afwachting van een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Dinsdagmiddag belandde ook een 45-jarige man achter de tralies. Hij werd rond 15.30 uur aangetroffen in de Kraaimeersstraat en stond geseind met het oog op arrestatie. De man werd naar de gevangenis van Dendermonde gebracht.

In de nacht van dinsdag op woensdag tot slot belandde een 31-jarige man met psychische problemen, die al een tijdje op de dool was, in het ziekenhuis van Lokeren, waar hij kort erna opnieuw vertrok. De politie vond de man terug en contacteerde zijn familie.