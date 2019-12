Tien maanden cel voor vrouw die kinderen gebruikt om slachtoffers op te lichten Nele Dooms

12 december 2019

08u46 1 Lokeren Lindsay R. (34) uit Lokeren is door de Dendermondse rechter veroordeeld tot tien maanden cel met uitstel. Ze gebruikte haar zes kinderen om medelijden op te wekken en haar slachtoffers zo geld af te troggelen. Ook voor de rechtbank verscheen ze met haar twee maanden oude baby op de arm. Maar op medelijden van de rechter moest R. niet rekenen.

Goedgelovige mensen vertellen dat er dringend geld nodig was om voor haar kindjes een doktersbezoek te betalen of eten te kunnen kopen. Daar blijkt Lindsay R. erg bedreven in. De vrouw stond terecht voor acht feiten van oplichting. Telkens overtuigde ze de slachtoffers om haar geld te lenen voor haar zogezegde zieke kinderen. Hen terugbetalen, deed ze echter niet. Zelf legde ze de oorzaak bij een slechte periode in haar leven. “Ik heb wat mislukte relaties achter de rug en was aan de drugs geraakt”, vertelde ze.

Een van de slachtoffers vertelde tijdens het proces hoe R. haar had opgelicht. “De vrouw stond te wuiven aan de kant van de weg en auto’s tegen de houden. Ik dacht dat ze in nood was en daarom stopte ik. Ze vertelde me dat ze dringend bij een huisarts van wacht moest omdat een van haar kindjes heel ziek was, maar dat ze daar geen geld voor had. Ik leende haar honderd euro, maar heb er nooit een cent van teruggezien.”

Voor haar proces had R. trouwens de jongste van haar zes kinderen mee, een baby van amper twee maanden. Met de baby in haar armen stond ze voor de rechter, maar dat viel niet in goede aarde bij de rechter. Kinderen zijn daar doorgaans niet toegelaten en R. kon op geen begrip rekenen. “Net zoals ze bij haar slachtoffers haar kinderen gebruikte om medelijden op te wekken, probeert ze dat ook hier te doen door haar baby mee te brengen”, haalde de openbaar aanklager uit. Van de rechter kreeg ze de raad mee kinderen nooit meer mee te nemen naar de rechtbank.