Thematische programmatie en Chemical Brothers zorgen voor topeditie Lokerse Feesten: “God was weer tien dagen ‘ne Lokereir’” Yannick De Spiegeleir

11 augustus 2019

16u04 3 Lokeren Zondagnacht valt het doek over de 45e Lokerse Feesten. Ongeveer 120.000 bezoekers vonden de weg naar de Grote Kaai. Voorzitter Timothy Heyninck blikt terug op een geslaagde editie met verschillende hoogtepunten. “De complimenten van de entourage van The Chemical Brothers maken ons ontzettend fier.”

‘Best Lokerse Feesten night ever’. Programmator Peter Daeninck liet er dit weekend geen twijfel over bestaan op sociale media: wat hem betreft is het optreden van The Chemical Brothers een absoluut hoogtepunt in de geschiedenis van het stadsfestival.

De muzikale act van het Britse wonderduo werd vooraf aangekondigd als ‘de grootste productie’ ooit op de Lokerse Feesten en loste de verwachtingen volledig in met een verbluffend visueel spektakel en dito set. “Ze waren zelf ook heel tevreden over hun passage. De entourage van The Chemical Brothers hadden woorden van lof voor de omkadering van ons festival. Normaal verwacht je hen alleen op een festivalweide in Kiewit (Pukkelpop, red.) of Werchter. Dat ze hier in onze stad onder de kerktoren zijn komen spelen, maakt ons onwaarschijnlijk trots”, vat Heyninck het samen.

Thematisch

The Chemical Brothers waren lang niet het enige hoogtepunt tijdens het tiendaags festival. De openingsavond met Marco Borsato en Niels Destadsbader was al lang uitverkocht en ook de metal- en punkdag lieten de Grote Kaai nagenoeg vol lopen. “Tijdens de punkdag zat ik zelf aan de kassa’s en viel het op hoe internationaal het publiek die dag was. Het is duidelijk dat de dagen dat we ‘thematisch’ programmeren vaak sterk scoren.” Ook de weersomstandigheden zaten mee voor het stadsfestival. Enkel dit weekend moest het stadsfestival voorzorgen nemen door de voorspelde windstoten. “God was inderdaad weer tien dagen ne Lokereir”, lacht Heyninck.

Na deze editie gaat het bestuur van de Feesten rond de tafel zitten met politie en stad voor een evaluatie. “De verkeersafwikkeling na drukke dagen is een aandachtspuntje”, geeft Heyninck aan. De Lokerse Feesten schakelden dit jaar ook een versnelling hoger om minstens 90 procent van de wegwerpbekers in te zamelen. Afvalintercommunale IDM ziet hen liever overschakelen op herbruikbare bekers. “We gaan eerst rustig de resultaten bekijken van het recyclageproject en zullen pas daarna knopen doorhakken. Er blijven heel wat praktische bezwaren om een systeem met herbruikbare bekers in te voeren”, aldus Heyninck.

Meer concertbeleving

Een andere nieuwigheid dit jaar was de nieuwe invulling van de Red Bull Elektropedia Room die werd omgedoopt tot Red Bull Music Room: door de verhuis van de toog naar buiten, kwam er meer ruimte voor de bezoekers in de zaal. Bert Reniers en Lander Merckpoel blikken tevreden terug. “De omschakeling naar de ‘Music Room’ is geslaagd. Door de toog naar buiten te verplaatsen is er meer een ‘concertbeleving’ in de zaal en ook de producties komen beter tot hun recht.” Op het nieuwe derde podium The Pitch Stage kon lokaal talent haar draaikunsten etaleren. “Er waren een pak kandidaten om te draaien en de bezoekers vonden vlot de weg. Dus we zijn tevreden.”