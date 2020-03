Theater Stap ‘kraakt’ CC Lokeren in samen met Horzel en De Sperwer Yannick De Spiegeleir

10 maart 2020

12u53 0 Lokeren Op vrijdag 13 maart neemt Theater Stap het Cultuurcentrum van Lokeren over, tijdens de avontuurlijke avond ‘KRAAKPAND’. Stap is een theatergezelschap uit Turnhout dat al jaren aangrijpend werk maakt met acteurs met een beperking. U kent ze van bijvoorbeeld Tytgat Chocolat.

CC Lokeren vroeg aan Toneelgroep Horzel en De Sperwer, beide uit Lokeren, om mee te stappen in het verhaal. Zij hernemen onder meer scènes uit hun gezamenlijk toneelstuk Kaspar Hauser.

Theater Stap kaapt cc Lokeren met de voorstelling KRAAKPAND en brengt een wervelwind aan stukken uit hun repertoire van ondertussen 50 producties. Constanten zijn de authenticiteit van de spelers, de passie en het vakmanschap. Ze gooien alle deuren open en nemen de toeschouwers mee op een tocht doorheen het cultuurcentrum. Onderweg mag je je verwachten aan muziek, dans, film en theater. Tickets en info via de website van het CCL.

Het volledige programma van de KRAAKPAND-avond:

Het spektakel van Helen en de Halven (Theaterperformance)

- Dit stuk van Bart Van Gyseghem en negen Stappers werd gemaakt voor het Museum Dr Guislain. De acteurs proberen gebroken personages heel te maken op een manier die heel herkenbaar is voor iedereen.

Blade Racer (danssolo door Peter Janssens)

- Peter is een krachtige improvisator die je altijd weet mee te sleuren in zijn trip. Hij reikt je de hand door middel van live muziek, dans en gebaren, woorden, flarden tekst en een streepje operamuziek.

Downside Up (kortfilm)

- In Downside Up ontdekken we een wereld waarin iedereen het syndroom van Down heeft. Op een dag wordt een jongen geboren, Eric, die anders is.

Kaspar Hauser (fragmenten uit de theatervoorstelling)

- Tg Horzel & De Sperwer brengen de twee mooiste scènes uit Kaspar Hauser. Een jongen spoelt aan op een klein eiland waar hij door de bewoners als verlosser wordt omarmt. Kan hij die rol waarmaken?

Kunstwerken en Open Atelier van het keramiek- en schildersatelier (De Sperwer)

- De expo blijft te bezichtigen in de Hall van het CC tot zondag 22 maart.

Theater Stap Strijkkwartet (performance)

- In deze samenwerking met Eric Verboven maakte Stap een combinatie van performance en beeldende kunst voor de Verbeke Foundation. Samen namen ze de muziek Street Hassle van Lou Reed onder handen.

KRAAKBAND

- Te gekke muziekband die je verwelkomt in het cultuurcafé!