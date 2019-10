The Gipsy Brothers treden op in Bonaparte Yannick De Spiegeleir

11 oktober 2019

18u09

Café Bonaparte ontvangt op zaterdag 12 oktober om 21 uur The Gipsy Brothers voor een optreden.

Martin Balogh, een bekende Roma muzikant, zal andere bekende Roma muzikanten samenbrengen op één podium. Binnen de Roma gemeenschap, die in Europa zo’n 15 miljoen mensen telt, is de diversiteit zeer groot (taal, traditie’s,...) In dit muzikaal project ontdekken Slowaakse Roma’s uit Gent voor het eerst de swingnummers van Django Reinhardt. Onder de artistieke leiding van Martin Balogh brengen zij Djangonummers en andere Roma traditionele muziek in verschillende stijlen, zoals die uit de Balkan, de Spaanse Rumba en Hongaarse Cardas.