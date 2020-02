The Electric Mole lanceert nieuwe single Yannick De Spiegeleir

27 februari 2020

19u58 0

‘I’ll stay clean’, zo heet de nieuwe single van de Lokerse band The Eletric Mole rond frontman William Buts.

The Electric Mole ontstond in 2009 en werd hervormd in 2018. “Ze staan bekend voor hun energieke muziek en gooien rock, grunge, en stoner naar je oren”, zegt producer Toon Decock. “De single is net voorgesteld aan radiostations. In juli komt het nieuwe album uit.”

De song is te beluisteren via deze link.