Tessa Dixson speelt op 23 november in Jeugdhuis Okapi voor ‘CC on Tour’ Yannick De Spiegeleir

07 november 2019

14u55 1 Lokeren Net zoals voor het concert van Milo Meskens in 2018 gaat het CC ‘on tour’ naar Jeugdhuis Okapi. Dit keer viel de keuze op de jonge belofte Tessa Dixson. Zij is op zaterdag 23 november te gast in het jeugdhuis in de Kerkstraat.

Tessa Dixson is de nieuwste popsensatie uit Brussel. In 2014, op haar zestiende, nam ze deel aan de Waalse versie van The Voice en schopte ze het een heel eind. Sindsdien werkte ze al samen met o.a. Roméo Elvis en Stereoclip. Begin 2019 werd ze een van de winnaars van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel met haar single Beautiful Pain.

Haar nieuwe single Hiding is een voorbeeld van haar alternatieve, poppy sound. Momenteel werkt Tessa aan een album. Betoverende songs als Prayer, Beautiful Pain, Ignited, Crystal Waters en Falling laten alvast vermoeden dat 2020 het jaar van Tessa Dixson wordt.

Dit optreden wordt georganiseerd als een staand club-concert. Het optreden start om 20.15 uur. Tickets kosten 14 euro. Wie jonger is dan 26 jaar betaalt slechts 8 euro. Tickets zijn verkrijgbaar via CC Lokeren of Jeugdhuis Okapi.