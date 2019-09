Terug naar school: eerstegraadsschool Campus CREO opent de deuren Yannick De Spiegeleir

02 september 2019

16u45 5 Lokeren Aan de Heilig Hartlaan vond maandagochtend een historisch moment plaats: 327 eerstejaars van de VLOT!-scholengroep namen hun intrek in de gerenoveerde lokalen van de nieuwe eerstegraadsschool Campus CREO.

De eerstejaarsleerlingen die vroeger school liepen aan het Sint-Lodewijkscollege, VTI Sint-Laurentius en de voormalige Onze-Lieve-Vrouw Presentatie volgen voortaan les op één eerstegraadsschool in de Heilig Hartlaan. De eerste graad van het Sint-Teresiacollege blijft in Eksaarde. “Jullie zijn de eerste leerlingen van CREO”, richtte directrice Christel Van Hiel zich maandagochtend tot haar scholieren.

De nieuwe eerstegraadsschool is een unicum in het Waasland. Dit schooljaar volgen de eerstejaars uitsluitend les in de gerenoveerde lokalen van de bestaande gebouwen op de campus. Naast hun speelplaats verrijst de nieuwbouw waar volgend jaar zowel de eerste- als de tweedejaars les zullen lopen. “Alle zeilen zijn de afgelopen maanden bijgezet om de bestaande gebouwen te renoveren met een nieuwe laag verf. Alle klassen zijn ook voorzien van een digitaal schoolbord en lage en hoge klasstoelen voor het ergonomisch comfort van de leerlingen en leerkrachten”, zegt Stephan Beirnaert. Samen met Christel Van Hiel en Kathleen Oushoorn vormt hij de directie van Campus CREO. “Voorlopig kunnen de leerlingen gebruikmaken van sanitaire voorzieningen in een container. Over drie maanden opent een nieuwe sanitaire blok.” De directie gelooft in het concept van een brede eerstegraadsschool. “Hier krijgen we de kans om scholieren op maat te begeleiden, ook diegenen die het gemiddelde overstijgen of wat zwakker scoren.”

Van Hiel en Beirnaert merken heel wat enthousiasme bij de leerkrachten, leerlingen en hun ouders over de nieuwe school. “Vorige week organiseerden we een kennismakingsavond voor leerlingen en hun ouders op Campus CREO. Samen met de personeelsleden kregen ze de kans om hun wensen en verwachtingen over de nieuwe school op papier te zetten. Die zullen we binnenkort visualiseren op een grote banner die een plaats krijgt op één van de schoolmuren.”