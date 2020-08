Terrasjes bieden troost in Feestweek zonder Feesten: “Tevreden met heropstart, maar houden ons hart vast voor het najaar”

Lokeren

De Lokerse horeca moet het dit jaar stellen zonder de volkstoeloop van de Lokerse Feesten en Fonnefeesten. Toch zitten hun terrassen tijdens de Feestweek aardig gevuld. Met dank aan de zwoele zomerdagen en de gezellige sfeerverlichting in het centrum. “Een nachtje doorzakken is er dit jaar niet bij, maar we zijn wel blij dat we de horeca kunnen steunen”, klinkt het bij enkele stamgasten. Lees meer in ons dossier Lokerse Feesten in tijden van corona