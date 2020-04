Systeem op containerpark met online reservaties loopt al zeker tot eind juni Yannick De Spiegeleir

14u39 0 Lokeren Na de verplichte collectieve sluiting in maart door de coronacrisis, gingen de recyclageparken van IDM opnieuw open op donderdag 16 april. Je kan er terecht, mits afspraak. Dit online reservatiesysteem loopt goed. IDM verlengt het systeem alvast tot het einde van de maand juni.

Heb je onverwacht een vrij moment, dan kan je ook de dag zelf nog kijken of er een plaatsje vrij is in het reservatiesysteem voor jouw recyclagepark. Een afspraak maken, kan tot een kwartier voor aankomst. In dit geval is het extra belangrijk dat je de bevestiging van jouw afspraak meebrengt bij je bezoek, hetzij geprint, hetzij digitaal op je smartphone.

Eigen wegwerphandschoenen

De parkwachters melden dat de voorraad plastic handschoenen snel uitgeput raakt. “Om je eigen veiligheid en de veiligheid en gezondheid van bezoekers en parkwachters te garanderen, vragen we de bezoeekers om zoveel mogelijk gebruik te maken van eigen (wegwerp)handschoenen”, klinkt het bij IDM.