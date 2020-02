Supporters zijn vertrouwen kwijt in bestuur Sporting Lokeren Kristof Pieters

07 februari 2020

10u38 0 Lokeren De supporters van Sporting Lokeren zijn donderdagavond niet rond de tafel gaan zitten met het bestuur zoals eerder afgesproken. “De belangrijkste reden is dat het vertrouwen naar het bestuur helemaal weg is”, zegt Dirk Bossers namens de supporters. “Als dat vertrouwen er niet is, heeft het weinig zin om over inhoudelijke zaken te praten.”

Na de partij tegen Union werden er een aantal supporters ontvangen door enkele bestuursleden om over de huidige malaise te spreken. Normaal zou het gesprek donderdagavond verder gezet worden. “Tussen zaterdag en donderdag gingen een aantal geëngageerde supporters aan de slag en bespraken wat nu juist de pijnpunten, ontgoochelingen, angsten en andere verwachtingen zijn naar het bestuur toe”, legt Dirk Brossers uit. “Daaruit zijn wij tot het besluit gekomen om voorlopig niet in te gaan op een overleg met het bestuur. De belangrijkste reden is dat het vertrouwen naar het bestuur helemaal weg is. We merken dat dit niet enkel en alleen voor de supporters geldt, maar ook voor medewerkers, zakelijke partners, vanuit de jeugdwerking, ouders van jeugdspelers en ook het stadsbestuur. Als geëngageerde supporters, zijn we goed geplaatst om bij de verschillende aangehaalde groepen die signalen van wantrouwen te waar te nemen. Anderzijds merken we ook dat er vanuit het bestuur wantrouwen is naar de supporters toe.”

Bij de fans branden er vele pertinente vragen op de lippen, maar voorlopig stellen ze er maar één heel duidelijke. “Hoe gaan jullie als bestuur het aanpakken om al die stakeholders terug het vertrouwen geven dat ze verdienen? Wij zijn van mening dat er een aanzet moet gegeven worden om dat vertrouwen terug te geven. Anders heeft het weinig zin om verder over inhoudelijke zaken te spreken. Wij hopen dan ook voor 15 februari een antwoord te krijgen op deze voor ons logische vraag.

Deze datum is niet zomaar symbolisch gekozen, maar tevens de eerste deadline voor het behalen van de licentie.”

Ondertussen gaan de supporters zich verder organiseren zonder dat bestaande supportersgroepen of organisaties in hun eigenheid moeten inboeten.