Supporters schuiven aan voor uitverkoop fanshop Sporting Lokeren: “Laatste mooi aandenken op de kop tikken” Yannick De Spiegeleir

30 mei 2020

13u57 9 Lokeren Aan de fanshop in het Daknamstadion was het zaterdagochtend aanschuiven voor de laatste uitverkoop. Supporters kwamen een laatste relikwie van de club aankopen.

Straks maken de shirts, trainingen en sjaals van Sporting plaats voor merchandising van het nieuwe KSC Lokeren – Temse, maar tientallen fans wilden dit weekend alsnog een relikwie bemachtigen van Sporting Lokeren dat in maart failliet werd verklaard door de rechter.

Adhémar (82) en Cecile (81), die al meer dan 25 jaar de fanshop uitbaten van de club, ontvangen hun klanten mét mondmasker. “Het doet pijn om afscheid te nemen van Sporting, maar tegelijkertijd is het mooi om te zien hoeveel mensen op het laatste nippertje nog een aandenken komen kopen”, zegt Adhémar.

(lees verder onder de foto)

Johan Polfliet is één van hen. Hij gaat naar huis met een training en een attribuut voor zijn Playstation in de clubkleuren van Sporting. “Ik ben 40 jaar supporter van deze club. Dat vergeet je niet zomaar. En de club mag dan wel failliet zijn, de ziel blijft voortleven. Ik kom zeker ook kijken naar KSC Lokeren – Temse.”

Het einde van Sporting betekent overigens niet het dat Adhémar en Cecile stoppen als uitbaters van de fanshop. “Eigenlijk dachten we aan stoppen, maar omdat de voorzitter (Hans Van Duysen, red.) ons vriendelijk vroeg om nog even door te gaan, hebben we beslist om er nog een jaartje bij te doen.”

De opbrengst van de uitverkoop van de fanshop gaat integraal naar de nieuwe club KSC Lokeren - Temse.