SUM 41, Flogging Molly en Bad Religion: Lokerse Feesten onthullen namen voor punkrockdag Yannick De Spiegeleir

30 januari 2020

11u07 4 Lokeren Zowel SUM 41, Flogging Molly als Bad Religion tekenen present op woensdag 5 augustus voor een nieuwe punkrock hoogdag op de Lokerse Feesten.

SUM 41 speelde na enkele jaren afwezigheid recent de Lotto Arena plat, Flogging Molly is dé waardige erfgenaam van The Pogues, en het legendarische Bad Religion viert zijn veertigste verjaardag. De voorverkoop voor deze dag start meteen via www.lokersefeesten.be.

De 46e editie van de Lokerse Feesten vindt plaats van vrijdag 31 juli tot en met zondag 9 augustus 2020. Eerder werd de komst van Lionel Richie en Black Eyed Peas aangekondigd. Meer nieuwe namen volgen binnenkort.