Studio Flash zet bedrijfsafval om in design vazen en schalen: “Oude wijnflessen opgevist uit de plaatselijke horecaglascontainers” Yannick De Spiegeleir

04 juni 2020

13u12 0 Lokeren J e eigen bedrijfsafval als nieuwe grondstof. Dat is het uitgangspunt van de This Is Waste vazen en schalen collectie, handgemaakt uit de papierresten van de kaartjes collectie van Studio Flash. “In de vazen zitten ook lege flessen verwerkt van de Lokerse horecazaken Cultuurcafé en Bar Copine”, zegt Jolien Vandenbroele.

In prachtig groen, diep blauw of stijlvol zwart, de This Is Waste vazen en schalen zien er niet uit als afval. Toch bestaan ze uit papierafval vermengd met kleurstof met binnenin een gerecycleerde, oude wijnfles opgevist uit de plaatselijke horecaglascontainers om de vazen waterdicht te maken.

Afvalreductie kan beter

“Bij Studio Flash doen wij al jaren aan afvalreductie en zijn we sinds vorige maand ook geheel plastic vrij. We beslisten namelijk om onze kaarten niet langer individueel te verpakken in single used plastics”, zegt Vandenbroele.

Al die jaren dat Studio Flash zelf kaarten ontwerpt, drukt en verdeelt was er echter nog één grote doorn in hun oog: emmers vol onvermijdelijke papiersnippers.

“Wij drukken al onze letterpress kaartjes zelf op een oude drukpers die in onze garage staat. Het papier is helemaal op maat gesneden om zo weinig mogelijk te verspillen op één randje na. Dit randje kunnen we niet vermijden omdat dit nodig is voor de machine om het kaartje te drukken en wordt nadien afgesneden.”

Van afvalstroom naar grondstroom zonder verplaatsing

Jolien en Joachim, de bezielers van Studio Flash, zagen daarin een uitdaging: wat als we de eigen afvalstroom kunnen ombuigen tot een nieuwe grondstroom? Enter: This Is Waste. Een nieuw merk dat focust op producten gemaakt van afval. Een collectie prachtige vazen en schalen die op het eerste zicht eerder aan een gesteente doen denken dan aan papierafval, is nu te koop.

“Afval wordt over het algemeen verplaatst, gesorteerd, nogmaals verplaatst en dan gerecycleerd, weeral verplaatst enzovoort. Door ons eigen afval ter plaatse meteen om te zetten in een nieuw product reduceren we de impact van het transport tot een minimum en besparen we tegelijk kosten. Een win-win”, zeggen Joachim en Jolien.

“De vazen en schalen zijn een heel ander product dan onze kaartjes collectie. Maar ook hier houden we van een portie humor en ironie door ze van een label te voorzien waarop letterlijk staat dat het afval is: This Is Waste. Want dat is het tenslotte ook: puur papierafval en lege wijnflessen. Maar daar dan wel iets moois en functioneel van gemaakt. Ook met de Kringwinkel in Lokeren werken we al een tijdje samen om oude boeken om te zetten in notitieboekjes gemaakt uit gerecycleerd papier.”

De vazen kosten 45 euro per stuk, voor een ‘This is Waste’-schaal betaal je 60 euro. ‘This is Waste’ is te koop bij Sublim in Lokeren, Rewind (Antwerpen), Bar+ (Borgerhout), BloemBloem (Roeselare), Bloemendroom (Hasselt), Woondesign (Ieper), Sublim (Lokeren) of op www.thisiswaste.com.