Studenten kunnen deze winter blokken in Daknamstadion Yannick De Spiegeleir

20 november 2019

11u13 0 Lokeren De stad Lokeren voorziet ook voor de blokperiode in december en januari ‘bLOKspots’: studielocaties waar studenten van het hoger onderwijs in groep kunnen blokken.

Nieuw deze blokperiode is het aanbod om op locatie in het Daknamstadion van Sporting Lokeren te studeren. Daarnaast kunnen studenten opnieuw terecht in de bibliotheek, het Cultuurcentrum, het woon- en zorgcentrum in Eksaarde, woonzorgcentrum Ter Durme en het bedrijf Arco in de Brandstraat. Mogelijk volgen er nog enkele nieuwe plekken.

Meer info over data en uren en hoe in te schrijven is terug te vinden op www.lokeren.be op de Facebookpagina van de stad Lokeren en de jeugddienst of via jeugddienst@lokeren.be.