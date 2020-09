Stripheld César siert voortaan gevel van café Lammeken Kristof Pieters

05 september 2020

12u04 2 Lokeren Striptekenaar Willy Linthout mocht een reusachtige tekening onthullen aan de gevel van café ’t Lammeken in Lokeren. In de zaak kan men het streekbier César proeven en de stripheld mag dit promoten.

Het spandoek werd speciaal gemaakt voor het café om de Urbanus-fietsroute en het César-bier te promoten. Het streekbier wordt sinds 2011 gebrouwen. César is in de stripreeks de vader van Urbanus en groot bierliefhebber. Normaal gezien zou de inhuldiging hebben plaatsgevonden tijdens de jaarlijkse wijkkermis maar door de coronamaatregelen werden de festiviteiten afgelast. De ‘Ronde van Urbanus’ of de Urbanusroute doet de vele mooie plaatsen aan die ook Urbanus in zijn 133ste strip ‘Lokerse Paardenworsten’ konden bekoren. Het café ligt langs de fietsroute en vormt dan ook een ideale stopplaats om er een César, het Lokerse streekbier, te degusteren. Wijkbewoner en tekenaar Willy Linthout ging graag in op de vraag van cafébaas Kris Roels en brouwer Joris Van Eetvelde om Urbanus nu ook te vereeuwigen aan de gevel.