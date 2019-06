Strenge straf voor bestuurder die na voetbalmatch onder invloed achter stuur kruipt Koen Baten

18 juni 2019

20u30

Lokeraar Pieter M. moest zich vanochtend voor de rechtbank in Dendermonde verantwoorden nadat hij op 27 april 2017 onder invloed van alcohol achter het stuur was gekropen. De man was samen met enkele relaties naar de voetbalmatch Lokeren- Club Brugge gaan kijken. Daar had hij enkele glazen gedronken. Nadien ging hij nog op café, maar daar zou hij niet meer gedronken hebben.

Toen hij enkele uren later naar huis reed kwam hij aan op zijn oprit en parkeerde hij zijn wagen. Even daarvoor kruistte hij aan hoge snelheid een politiecombi. Deze had zich omgedraaid en hield hem tegen op zijn oprit waarna ze hem lieten blazen. Hij blaasde nipt positief. Het is echter niet de eerste veroordeling van de man, want in het verleden werd hij ook al meerdere keren betrapt op dronken sturen. “Ik heb absoluut niet de intentie om nog eens dezelfde fout te maken", aldus M. De politierechter was echter streng en legde hem een boete op van 3.200 euro, drie maanden rijverbod waarvan een maand uitstel en alle examens.