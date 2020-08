Streekgenoten Phebe (19) en Stijn (18) schitteren in nieuwe webreeks Yannick De Spiegeleir

19 augustus 2020

15u12 0 Lokeren Phebe Staelens (19) uit Lokeren en Stijn Van Koetsem (18) uit Kruibeke zijn binnenkort te bewonderen in de nieuwe webreeks Wh@evR! rond het reilen en zeilen van 6 jongeren die lid zijn van een lokale theater- en musicalvereniging.

De werking van Camerata Productions vzw uit Dendermonde werd getroffen door het coronavirus, zo werden alle geplande podiumproducties van komend najaar reeds uitgesteld. Om de leemte in de werking en de cultuurarme zomermaanden te overbruggen, heeft de groep beslist om alle theatermedewerkers te activeren binnen hun filmafdeling door het produceren van Wh@evR!: een webreeks voor en door jongeren.

Phebe speelt de rol van Lotte. Ze volgde verschillende zang, drama en dansopleidingen bij Event-Team, Fabric Magic, Dansschool SHAMODO IT en Mind The Voice. Ze is moeilijk van het podium weg te houden zo was ze te zien in de musicals Muerto, Dolfje Weerwolfje, KETNET Musical Kadanza, de sprookjesmusical Klaas Vaak, Annie, The Wizzard of Oz en de Spektakel-musical 14-18. Op tv was ze te zien in Junior Eurosong en Belgium’s got Talent.

Stijn kruipt in de huid van Floris. De 18-jarige uit Kruibeke volgde workshops acteren bij Jeugdtheater Antwerpen en was nadien onder meer te zien in WTfock, De Hoppers, Kosmoo en Hoodie. Momenteel is hij vooral bekend als Rik in het tweede en derde seizoen van Vloglab Mystery op VTM Kids.

Wh@evR! wordt een 13-delige webreeks (fictie van +-5min/aflevering) rond het reilen en zeilen van 6 jongeren die lid zijn van een lokale theater- en musicalvereniging. Een rollercoaster aan emoties in de coulissen van het theater. De opnamesstarten op 17 augustus 2020 en de eerste aflevering zal reeds op vrijdag 4 september online komen. Voor de online exposure en streaming van deze webreeks werd reeds een partner gevonden in MusicalVibes, de site voor musicalliefhebbers in Vlaanderen en Nederland. De regie is handen van Stijn De Wolf en Reinhilde Dewit (producer gekend van Aspe, Wittekerke, Familie, Het Huis Anubis...) zal als creatief directeur de realisatie van de reeks begeleiden.