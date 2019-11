Stormloop op kerstspullen in Kringwinkel Yannick De Spiegeleir

23 november 2019

22u18 0 Lokeren Nog een paar weken en het is weer Kerstmis. Liefhebbers van de kerstsfeer vonden dit weekend al hun gading in Kringwinkel De Cirkel.

Bezoekers konden snuisteren tussen een ruim aanbod van kerstartikelen, speelgoed, feestelijke tafelspullen en cadeautjes of hun benen onder tafel schuiven in het gezellige KerstKaffee waar ze konden nippen van warme chocomelk of glühwein. Het democratische aanbod van De Cirkel had succes, want de parking van de Kringwinkel stond zaterdag regelmatig vol. Niet getreurd voor wie dit weekend niet in de Bobijnerslaan geraakt is, ook de komende weken baadt de Kringwinkel nog in een kerstsfeer.