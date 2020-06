Stedelijke Basisschool Spoele ontvangt opnieuw kleuters Yannick De Spiegeleir

02 juni 2020

13u47 2 Lokeren Op verschillende Lokerse basisscholen gingen dinsdagochtend opnieuw de deuren open voor kleuters. Op Stedelijke Basisschool Spoele spelen de kleuterklassen van elk jaar op een aparte speelplaats.

“We zijn in de eerste plaats heel tevreden dat we de kleuters opnieuw mogen verwelkomen in onze school”, zegt directeur van SBS Spoele Stijn Deschepper. Niet alle kleuters kwamen op de ‘eerste schooldag’ al terug. Bij sommige ouders heerst er nog wat terughoudendheid. “We doen er alles aan om het veilig te houden. Zo scheiden we de speelplaats af met lint zodat de kleuters van elk jaar op een aparte plaats kunnen spelen. Tijdens de middagpauze vragen we aan ouders waar dat mogelijk is om hun kind thuis te laten eten, want op dat vlak is het moeilijker om aparte tijdstippen en ruimtes te voorzien.”

Bij SBS Spoele staan ze ook paraat om op 5 juni opnieuw alle jaren van de lagere school te ontvangen. “In samenwerking met de stad voorzien we ook nog steeds opvang.”