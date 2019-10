Stedelijke basisschool Eksaarde opent nieuw kleuterpaviljoen: “Elke klas heeft eigen tuintje” Yannick De Spiegeleir

19 oktober 2019

21u06 0 Lokeren De stedelijke basisschool van Eksaarde heeft dit weekend haar nieuw kleuterpaviljoen en administratieve ruimte voorgesteld aan het grote publiek. “Doorheen het hele verbouwingstraject hadden we heel wat inspraak”, zegt directeur Veerle Bogaert.

Na Staakte en Spoele is de stedelijke basisschool van Eksaarde de derde en laatste school van het stedelijk onderwijs die een vernieuwingsoperatie ondergaat. In een eerste fase kwam de infrastructuur voor de kleuters en de administratieve gebouwen aan de beurt. De oude prefabgebouwen die al een kwarteeuw oud waren, maakten plaats voor een nagelnieuw kleuterpaviljoen. In tegenstelling tot Spoele kampen ze in Eksaarde niet met plaatsgebrek. “Onze school telt vandaag zo’n 300 leerlingen. Onze maximumcapaciteit ligt na de verbouwingen op 500 plaatsen”, schetst Bogaert.

De nieuwe school wordt ongetwijfeld een beeldbepalend gebouw in het dorp. De stad liet door architecten Dirk en Nienke Martens en aannemer Alheembouw een sterk ontwerp optekenen. “Doorheen het hele verbouwingsproces hadden we flink wat inspraak”, zegt de directeur.

Dat is er aan te merken. Er is grondig nagedacht over de kleuren, materialen én indeling. “Elk kleuterklasje beschikt over een eigen tuintje en tussen elke klas is er aangepast sanitair voor elke leeftijd. Voor onze jongste kinderen, de peutertjes, werd er ook een slaapklasje geïntegreerd in de nieuwbouw”, zegt Bogaert.

Ook de manier waarop de lokalen moesten worden ingeplant om zo goed mogelijk bij de werking van de school aan te sluiten, kreeg veel aandacht. Zo blijven de kleuter- en de lagere afdeling strikt gescheiden zowel binnen als buiten. Opmerkelijk is ook de snelle timing van de werken. “Op 27 september vorig jaar hebben we de eerste steen gelegd, gebouw en afwerking namen nauwelijks één jaar in beslag”, glundert de directeur. Een andere blikvanger is de grote nieuwe binnenspeelruimte. “Door ruimte vrij te maken, kunnen we nu ook een aparte refter voorzien voor onze kleutertjes.” Ook de directie en het administratieve personeel zitten overigens in het nieuw. In een tweede latere fase volgt normaal ook nog de vernieuwing van de klassen van de lagere school. “Daar is al rekening mee gehouden tijdens de bouw van het kleuterpaviljoen.”

Dit weekend kregen bezoekers de kans om het project van dichtbij te bewonderen tijdens een opendeurdag.