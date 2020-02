Start to Triathlon stoomt je klaar voor Hazentriathlon Yannick De Spiegeleir

25 februari 2020

17u20 0 Lokeren En Danseuse en de Lokerse triathlonclub organiseren in 2020 een nieuwe editie van Start to triathlon. Op woensdag 11 maart vindt er een infosessie plaats in het sport- en jeugdcomplex om 20 uur.

Tijdens deze 10 weken durende lessenreeks krijg je wekelijks op donderdag een zwemles en op maandag een loop- of fietstraining. Het einddoel is om op 28 juni aan de start te komen van de Hazentriathlon. Een fun-triathlon voor jong en oud met als doel je te laten kennismaken met de triathlonsport.

Om deel te nemen aan deze lessenreeks heb je geen specifiek materiaal nodig. Een basisconditie en 50 meter kunnen zwemmen zijn de enige vereisten.

Na de infosessie op 11 maart is de start van de lessenreeks voorzien op 20 april. De Hazentriathlon vindt plaats op 28 juni aan het zeilmeer in de Heilige Geestmolenstraat. Meer info via info@endanseuse.be of 0473/97.75.28.