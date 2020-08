Standhouders Kloddemarkt trotseren hitte met parasols en paraplu’s Yannick De Spiegeleir

09 augustus 2020

12u40 3 Lokeren De loden hitte hield standhouders en bezoekers zondag niet tegen om af te zakken naar de Kloddemarkt op de NMBS-parking aan het station.

“Onze auto is te klein om een grote parasol mee te nemen. Daarom hebben we onze paraplu’s maar meegebracht”, lachen Freddy en Moniek. Parasols en paraplu’s doken op in alle kleuren en formaten.

(lees verder onder de foto)

Concessionaris Godelieve Verhelst zegt dat ze deze week meerdere telefoontjes kreeg om te vragen of de Kloddemarkt nog plaatsvindt hoewel de rommelmarkt al sinds drie weken weer actief is. “Ik kan die mensen verzekeren dat we hier wekelijks zullen staan. Door de hitte hebben slechts enkele oudere standhouders beslist om vandaag niet te komen. We krijgen bovendien opmerkingen dat de mensen opgetogen zijn met de coronamaatregelen zoals het eenrichtingsverkeer.” Om verfrissing te bieden, was er net als vorige week ook een ijsjesventer aanwezig.