Standbeeld vereeuwigt Koveken aan Sint-Annakapel Yannick De Spiegeleir

21 september 2019

21u41 3 Lokeren De reuzenstoet van Kovekenskermis bestaat 50 jaar en dat gaat dit weekend niet onopgemerkt voorbij in de Heirbrugwijk. Vrijdagavond werd een beeld ingehuldigd aan de Sint-Annakapel en trok een stoet met alle Lokerse reuzen door de straten.

Daarnaast werd ook de strip ‘Kovekensmoord’ voorgesteld van de hand van debuterend stripauteur en wijkbewoner Tom Muyldermans en is Lokeren voortaan gekend als een ‘reusvriendelijke stad’. Als erkenning werd hij prompt opgenomen in de orde van de Gouden Snuifdoos. Zaterdag vond de langste rommelmarkt van het Waasland plaats en morgen staat de traditionele reuzenstoet op het programma met een recordaantal van 70 reuzen dat mee zal lopen in de optocht.