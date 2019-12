Standbeeld ‘Dwarsligger’ terug van weggeweest op de Markt Yannick De Spiegeleir

24 december 2019

15u34 0 Lokeren Na meer dan een jaar afwezigheid heeft een aannemer vlak voor Kerstmis het gerestaureerde beeldhouwwerk ‘Dwarsligger’ terug op haar sokkel geplaatst in opdracht van de stad.

De ‘Dwarsligger’ dat in 1998 nog de Radio 2-wedstrijd ‘Thuis voor een beeld’ won werd bij werken aan een woonproject op de Markt aangereden door een vrachtwagen die het kunstwerk niet had opgemerkt. Na de herstellingswerken is het beeld deze eindejaarsperiode opnieuw in vol ornaat te bewonderen.