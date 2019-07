Stagemanager Jonas Weyn reist de wereld rond als lichtdesigner: “Passie voor mijn vak is begonnen op de Grote Kaai” Yannick De Spiegeleir

30 juli 2019

16u25 0 Lokeren Als ontwerper van lichtproducties bij het Gentse bedrijf Arf & Yes heeft Jonas Weyn een hand in internationale muziek- en modeproducties van Moskou tot Seoul. Tijdens de Lokerse Feesten is hij tien dagen lang podiumverantwoordelijke. “De mannen van Balthazar zie ik meer dan mijn eigen vrouw en kind.”

Het Lokerse stadsfestival speelde een cruciale rol in de professionele carrière van Jonas. “Toen ik als 14-jarige vrijwilliger een eerste keer kwam helpen tijdens de opbouw hielp ik met het uitladen van de camions voor de licht- en geluidstoren. Het is op de Grote Kaai dat de passie voor mijn vak is begonnen.”

Sinds acht jaar is Jonas samen met Jo De Vreese podiumverantwoordelijke van de Lokerse Feesten. Tijdens het jaar reist hij de wereld rond voor zijn job als lichtdesigner bij het Gentse bedrijf Arf & Yes, dat actief is in de televisie-, mode- en muziekindustrie. “Ik ben de vaste lichtman van de Kortrijkse band Balthazar. Met hen heb ik al zowat elk land van Europa bezocht. Intussen kan ik de bandleden vrienden noemen. Zij hebben een heel druk tourschema. Dat is best pittig. Ik zie hen meer dan mijn vrouw en kind. Gelukkig is er af en toe tijd voor ontspanning. Onlangs ben ik samen met de band en crew van Balthazar gaan cliffdiven in Frankrijk na een optreden.”

Ook in steden als Moskou, New York, Parijs en Seoul was de Lokeraar al aan de slag. Enkele van de grootste modehuizen en -ontwerpers in de wereld zijn klant van zijn werkgever.

Gitaar

Maar ook op de Lokerse Feesten komt hij geregeld in contact met wereldsterren. Meestal loopt alles van een leien dakje, maar soms gaat het ook eens mis. “Voor een optreden van Giorgio Moroder waren we enkele jaren geleden een videowall vergeten, maar uiteindelijk vinden we altijd een oplossing. De mannen van Empire of The Sun hadden dan weer een gitaar op hun verlanglijstje staan om ‘kapot te slaan aan het einde van hun optreden’. Die zijn we dan ook gaan kopen, maar tot onze verbazing overleefde het instrument. ‘That guitar sounds too good to smash it’, bleek hun verklaring achteraf.” (lacht)

Als lichtdesigner drukt Jonas ook zijn stempel op de lichtshow van de vernieuwde Red Bull Music Room. “Op de Grote Kaai hebben de headliners tegenwoordig hun eigen mensen en producties in huis, maar in onze indoor club kan ik mij uitleven. Dit jaar hebben we ook meer ruimte gecreëerd in zaal: de dranktoog is naar buiten verplaatst. Dat biedt ook extra opportuniteiten voor de lichteffecten.”