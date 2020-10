Stadswijngaard Vinnegaard levert half ton wijndruiven op Yannick De Spiegeleir

01 oktober 2020

12u36 3 Lokeren De Lokerse stadswijngaard Vinnegaard heeft een mooie zomer achter de rug. “Er werd een halve ton druiven geplukt door de stedelijke groendienst”, klinkt het bij de stad.

2019 was een minder succesvol jaar voor de stadswijn, maar er is dus beterschap in zicht. “De collega’s van de groendienst hebben een halve ton aan druiven geplukt in onze wijngaard ‘Vinnegaard’ in het Bospark. Dit is maar liefst het dubbele van vorig jaar”, klinkt het bij de dienst Wegen en Mobiliteit van de stad. “Nog even geduld en dan kunnen we in het voorjaar van 2021 het eerste glas serveren.”